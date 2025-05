A previsão meteorológica para este domingo, 25 de Maio de 2025, aponta para períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira e com vento a soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste.

Estas são condições que, por exemplo, no Funchal serão ligeiramente mais abertas, com céu em geral pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Continuando neste estado, o mar na costa Norte contará com ondas do quadrante Norte com 1,5 a 2 metros e na costa Sul com ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar já ronda os 19 a 20º Celsius.

Condições propícias para idas a banhos ou passeios, mas, cuidado! Os raios ultravioleta vão estar quase no máximo em ambas as ilhas do arquipélago (índice 10, sendo que varia de 0 a 11). Apesar de poder parecer nublado, os ultravioletas não 'olham' às nuvens e podem ser bastante perigosos para a saúde humana, como qualquer pessoa minimamente informada saberá.

Por isso, segundo o IPMA aconselha, deve utilizar óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.