Fotos ilustram dureza das provas do 1.º Madeira Firefighter Challenge 2025

O Clube Naval do Funchal promoveu hoje a 1.ª edição do Madeira Firefighter Challenge, no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal, na Nazaré.

O evento, totalmente dedicado aos bombeiros – profissionais e voluntários – reuniu 21 duplas, totalizando 42 participantes, dos quais 4 duplas representam corporações de fora da Região Autónoma da Madeira.

Esta competição exigente visou testar a resistência, destreza e espírito de equipa dos participantes, através de desafios que simulam situações reais do contexto operacional dos bombeiros. As provas foram realizadas em duplas e divididas entre tarefas técnicas e não técnicas, com uso obrigatório do Equipamento de Proteção Individual (EPI) urbano, incluindo Arica, nas provas técnicas.