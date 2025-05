Fotos ilustram desfiles do segundo e último dia do Madeira Flower Collection

O Madeira Flower Collection, um dos grandes eventos anuais de moda na Região, é organizado pela Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM), integrando o cartaz da Festa da Flor.

Neste segundo e último dia, desfilam, nos jardins da Quinta Magnólia, as criações de 9 designers: David Santiago, Hugo Santos, Márcia Gomes/Alma Matiz, D/Backyard, My Soul by Cristina Baptista, João Pedro, Maria Clara, Bernardo de Sousa e Tiago Gonçalves/TG Couture.