“Regresso a casa” dos clássicos de outros tempos

A edição de 2025 do Madeira Classic Car Revival está de volta ao Funchal, neste fim-de-semana de Maio e conta com a presença de “duas jóias da coroa” – um Benz Dreirad de 1886 e um Bugatti Type 57 Stelvio Gangloff de 1936 – realça o director do Museu do Caramulo, que uma vez mais marca presença no evento.

O primeiro, considerado o mais antigo automóvel do mundo, foi “uma produção de Karl Benz”, enquanto o segundo destaca-se por ser “um bonito descapotável, de carroçaria Gangloff, que está aqui [na Praça do Povo] para todos os madeirenses e visitantes verem e apreciarem”, nota Tiago Patrício Gouveia.

Uma curiosidade é que “este Bugatti 57 esteve presente com o fundador do Museu do Caramulo, o doutor João Lacerda, que nos anos 90 já fez a Volta à Ilha da Madeira”. Ou seja, é “um regresso a casa”, deste belíssimo carro clássico.

A terceira viatura convidada para participar no certame – organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM) e integrado no programa da Festa da Flor – trata-se de um Olda de 1954, um carro de fabrico português, cujo proprietário é o coleccionador, Pedro Filipe.

Desta ainda para as 12 viaturas do Rally Madeira Legend em exposição, no âmbito da colaboração com o Club Sports Madeira, com o objectivo de promover a prova que irá para a estrada de 20 a 22 de Novembro.

O presidente do Governo Regional não tem dúvidas: “É um marco turístico e também é um marco de promoção do nosso património”.

Miguel Albuquerque, em visita este sábado ao certame, destacou o número de carros e motos antigas em exposição. Segundo a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, a edição deste ano conta com um total de 567 viaturas, incluindo veículos oficiais, todo-o-terreno, motas e bicicletas.

“Acho que é um património único e é muito atractivo, quer para os madeirenses, quer para o turismo e acho que vem completar, de facto, a Festa da Flor”, reforçou, reiterando o apoio do Governo Regional a este evento, que faz parte do vasto calendário turístico do destino Madeira ao longo de todo o ano.

Dirigindo-se à organização, na pessoa do presidente do Clube Automóveis Clássicos da Madeira, Miguel Gouveia, Albuquerque agradeceu o “trabalho extraordinário de promoção deste evento, mas não só”, referindo-se a outras iniciativas como o Rali dos Clássicos ou a Volta à Madeira. Deixou ainda um agradecimento especial aos coleccionadores estrangeiros e portugueses, que abrilhantam o Madeira Classic Car Revival.

“Acho que [o automobilismo de automóveis clássicos] é uma área onde a Madeira está a dar cartas. Uma das melhores colecções – senão a melhor colecção do País – está aqui na Madeira”, vincou.