Investimento chinês na rota da Madeira

O secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, sublinhou, hoje, a "importância de uma maior abertura internacional da Região", destacando as suas "vantagens estratégicas para a captação de investimento estrangeiro".

As declarações foram proferidas no final da reunião com uma delegação de cerca de uma dezena de investidores oriundos da República Popular da China, que estão de visita ao arquipélago, para explorar oportunidades de cooperação em sectores como a tecnologia, a inovação, as energias renováveis e a sustentabilidade.

José Manuel Rodrigues aproveitou a ocasião para apresentar, de forma aprofundada, os sistemas político-económico e fiscal da Madeira, sublinhando que “é fundamental desenvolver acções que atraiam investimento externo, visto que esse é um fator decisivo para o crescimento económico da Região”.

O governante salientou que, "para além do turismo, tradicionalmente forte na Madeira, existem outros sectores com grande potencial ainda por explorar". “A História demonstra-nos que, sempre que nos fechámos, empobrecemos; sempre que nos abrimos, crescemos,” vincou.

A reunião marca mais um capítulo nas relações económicas entre a Madeira e a China, beneficiando do histórico vínculo que Portugal mantém com Macau, antiga colónia portuguesa e hoje Região Administrativa Especial da China. Legado este que, segundo a tutela, "tem facilitado o entendimento e a colaboração entre as duas regiões, reforçando a posição da Madeira como porta de entrada estratégica para o mercado europeu".

Michael Wu, director de Desenvolvimento e Projetos da Universidade de Macau, expressou satisfação com o encontro e revelou o interesse dos empresários chineses em colaborar com o novo Hospital Central da Madeira, nomeadamente no desenvolvimento de tecnologias laboratoriais. “Vemos na Madeira uma aliciante porta de entrada para a Europa e uma plataforma privilegiada para projetos focados na descarbonização,” acrescentou.

A delegação chinesa contou também com representantes do Bison Bank, banco sediado em Macau, que pretende criar um fundo europeu para apoiar empresas com interesse em investir em áreas como a tecnologia, as energias renováveis e a sustentabilidade.

"Esta aproximação entre a Madeira e a China representa um passo estratégico para diversificar a economia regional, potenciando o investimento estrangeiro e reforçando a posição da Madeira no contexto global", reforça a Secretaria Regional da Economia.