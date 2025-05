O Centenário da chegada das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus à Madeira está a ser assinalado com várias actividades.

Esta manhã com um grupo de pessoas assistidas, colaboradores e Irmãs da Casa de Saúde e ainda a mascote criada para a comemoração deste centenário, a Menina da Hospitalidade, procederam à plantação de 100 árvores.

‘100 Anos 100 Árvores’. Uma actividade decorrida em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, no Parque Ecológico do Funchal, por forma a plantar 100 árvores, assinalou simbolicamente cada árvore a um ano da presença das Irmãs Hospitaleiras na Madeira.

“Pretendeu-se também no âmbito da nossa responsabilidade social, contribuir de forma ativa para a reflorestação das nossas serras”, lê-se na nota à imprensa.