Palácio de São Lourenço assinala Dia Internacional dos Museus

O Dia Internacional dos Museus, que se assinala a 18 de Maio, tem este ano o tema 'O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação' e, como forma de se associar a esta efeméride, o Palácio de São Lourenço promove, amanhã, uma programação aberta ao público.

Além de visitas autónomas, às 10 e 15 horas, também terá lugar às 15 horas, com entrada livre, uma apresentação e visita orientada, seguida de um debate informal entre os participantes sobre o tema 'O Palácio do presente e do futuro'. Nesta iniciativa e ao longo deste ano em que se celebram 30 anos de abertura ao público, o Palácio de São Lourenço pretende valorizar os contributos da comunidade em torno desta reflexão.