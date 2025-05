Participação no concelho da Calheta mantém-se abaixo dos 50%

A participação nas eleições legislativas deste domingo no concelho da Calheta manteve-se abaixo dos 50% até às 16 horas, com algumas freguesias a registarem níveis de afluência bastante baixos. Com um total de 12.420 eleitores inscritos, os dados revelam diferenças significativas entre freguesias.

No Arco da Calheta, a média de participação às 16 horas rondava os 41%, destacando-se a secção 4 com 42%, enquanto a secção 2 se ficou pelos 37%. Na freguesia da Calheta, os valores mantiveram-se ainda mais baixos, com uma média de 36%, sendo a secção 2 a mais participativa (40%) e a secção 3 a menos (33%). No Estreito da Calheta, a média foi semelhante, com 36%, e uma adesão mais expressiva na secção 1 (42%) face aos 30% registados na secção 2.

A Fajã da Ovelha registava uma média de 37%, com ligeiras variações entre secções. No Jardim do Mar verificou-se o valor mais alto de todo o concelho, com 56% de participação, contrastando com o Paul do Mar, que apresentou a taxa mais baixa, apenas 22%. Em Ponta do Pargo, a média foi de 44%, com a secção 1 a atingir os 47% e a secção 2 a ficar pelos 40%. Já nos Prazeres, a participação era de 40%.

Apesar do crescimento da afluência em relação aos dados das 11 horas, os números até às 16 horas indicam que a abstenção continua a ser elevada e um factor determinante no desenrolar destas eleições.