Andorinha e Marítimo repudiam actos de violência e querem apurar responsabilidades

O Club Sport Marítimo e o Clube de Futebol Andorinha emitiram esta noite comunicados separados a confirmar a confusão registada num jogo de juniores em Santo António, que o DIÁRIO noticiou em primeira mão. Ambos os clube, cujos atletas e pais estiveram envolvidos na altercação, repudiaram a situação e garantem que tudo farão para apurar responsabilidades.

Confusão em jogo de futebol júnior sem policiamento Um jogo de futebol de formação regional, no escalão de Juniores, acabou por resultar em invasão de campo, pancadaria, muita confusão e, inclusive, a ameaça de um indivíduo de que iria usar um machado.

"Após ter tomado conhecimento dos lamentáveis acontecimentos ocorridos no Campo do Andorinha, durante o jogo de juniores a contar para a Taça da Madeira, vem por este meio expressar o seu profundo lamento pelas cenas de violência verificadas", começa por dizer o clube verde-rubro.

O Marítimo "repudia de forma veemente qualquer ato de violência e sublinha que não se revê nem pactua com comportamentos dessa natureza. Neste sentido, será instaurado um inquérito interno com vista ao apuramento rigoroso das responsabilidades relativas aos factos ocorridos", garante.

E termina, dizendo que "reafirma o seu compromisso com os valores do desportivismo, do respeito e da formação ética e cívica dos seus atletas".

Já no caso do Andorinha, o clube diz que "lamenta profundamente os incidentes ocorridos esta tarde no nosso campo e reitera que não se revê em qualquer tipo de comportamento que desvirtue os valores do desporto".

Além disso, refere, "repudiamos veementemente qualquer forma de violência, dentro e fora de campo, e reforçamos o nosso compromisso com o respeito, a ética e a formação de jovens atletas num ambiente saudável e seguro".

Perante o ocorrido, "iremos tomar providências para garantir que situações como esta não se voltem a repetir, reforçando as medidas necessárias para preservar o espírito desportivo que caracteriza o nosso clube". E apela: "Salientamos que os encarregados de educação dos nossos atletas, que sempre se pautam pelo apoio responsável e construtivo, não foram os causadores desta lamentável situação."

Assim, reforça, "o CF Andorinha continuará a trabalhar para que o futebol seja, acima de tudo, uma ferramenta de desenvolvimento humano e social, afastando-se de qualquer ato que comprometa esses princípios", conclui.