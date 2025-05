A Direção Regional de Saúde reforça que a luta contra a obesidade é uma responsabilidade colectiva, uma vez que envolve questões de ambiente, acesso, educação e apoio social. Nesse sentido, é necessária uma abordagem integrada e preventiva é essencial, pois todos têm um papel na construção de uma sociedade mais saudável e consciente.

É já amanhã, sábado, 24 de Maio, que se celebra o Dia Nacional de Luta contra a Obesidade, uma das maiores epidemias do século XXI. "A obesidade, que afeta milhões de pessoas em Portugal e no mundo, é uma doença crónica, complexa e multifatorial, responsável por condições graves de saúde como diabetes tipo 2, doenças cardíacas, hipertensão, apneia do sono e alguns tipos de cancro", explica a DRS.

A família desempenha um papel importante na prevenção, especialmente no controle do que é disponibilizado em casa. Para as crianças, recomenda-se que os pais façam um controle discreto, evitar ter alimentos não saudáveis em casa. A escola também tem um papel crucial na formação de hábitos alimentares saudáveis, e na RAM, a oferta de alimentos nas escolas, por exemplo, segue orientações nutricionais adequadas. No entanto, é importante continuar a integrar a educação alimentar no currículo escolar e nas atividades extracurriculares, promovendo uma abordagem mais holística e transversal.

Algumas acções simples e eficazes para prevenir a obesidade:

1) promover uma alimentação equilibrada, com mais frutas, legumes, leguminosas e água;

2) estimular a prática de actividades físicas diárias, como caminhar, dançar ou andar de bicicleta;

3) reduzir o tempo de inactividade, especialmente em crianças, limitar o uso de écrans e incentivar brincadeiras activas;

4) criar ambientes salutares em escolas, locais de trabalho e comunidades, onde seja fácil e acessível adotar um estilo de vida mais saudável;

5) combater o estigma da obesidade, promovendo a saúde de forma inclusiva e sem julgamentos.