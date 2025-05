"Mais do que estudos o que queremos é trabalho no terreno", diz Cláudia Perestrelo

O estudo sobre a pobreza na Região "está disponível", lembra Cláudia Perestrelo que não compreendeu as exigências de PS e JPP "que se acotovelaram" para exigir um documento que "era só descarregar". Maior surpresa, diz a deputada do PSD, causou o projecto de resolução do PS, que está em discussão que considera "mais um monte de areia na engrenagem enferrujada" dos socialistas,

Cláudia Perestrelo recorda que o estudo, "realizado por entidades reconhecidas" é um dos passos da Estratégia Regional de Combate à Pobreza que faz parte dos programas do Governo Regional, há alguns anos e que "está no terreno".

"Encaramos o problema de frente, sabemos que há cidadãos em risco, mas não agitamos a bandeira da pobreza", afirma.

"Equidade e justiça", diz a deputada, é "parte do ideário social-democrata".

A estratégia regional, garante "está em curso", com políticas públicas de inclusão social. "Mais do que estudos, o que queremos é trabalho no terreno", assegura.