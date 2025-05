O acto eleitoral, na ilha do Porto Santo, continua a decorrer muito bem. Neste período da tarde houve mais afluência, antes e depois do almoço, em todas as mesas de voto.

Se de manhã as condições atmosféricas estiveram com algumas nuvens e algum fresquinho, esta tarde de domingo está simplesmente "espectacular", o que deixa antever, uma maior ida às urnas, ao final da tarde, depois da ida à praia .