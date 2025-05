Paula Margarido alertou, este sábado, para a importância de pais, familiares e amigos estarem atentos e conhecerem os indícios e comportamentos associados à violência contra os jovens e crianças.

"Não normalizemos, tenhamos todos formação para interpretar os sinais e para prevenir a violência", pediu a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, durante a sessão de abertura da tertúlia 'Impacto psicossocial da violência: da vulnerabilidade ao risco clínico', evento promovido pela Fundação São João de Deus.

A governante integrou também um dos painéis do debate para abordar as questões legais e os procedimentos de intervenção nas situações de violência, altura em que sensibilizou para a premência do diálogo entre pais e filhos sobre a violência, desde que de forma ajustada às suas idades.

Para Paula Margarido, a ausência de diálogo é um risco. Em caso de dúvidas, a informação pode, sublinhou, ser obtida junto de especialistas e redes de apoio.

A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude disponibiliza, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, equipas multidisciplinares e especializadas. Em caso de necessidade, não hesite em pedir ajuda através dos números 300 084 135 ou 964 549 749.