Prova inédita 'Madeira Firefighter Challenge' arranca com 42 bombeiros inscritos

O Clube Naval do Funchal promove este sábado, 24 de Maio, a 1.ª edição do Madeira Firefighter Challenge, uma prova inédita na Região, que terá lugar no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal, na Nazaré.

O evento, totalmente dedicado aos bombeiros, – profissionais e voluntários –, contará com a participação de 21 duplas, quatro das quais duplas representantes de corporações de fora da Região, num total de 42 participantes.

A competição visa testar a resistência, a destreza e o espírito de equipa dos participantes, através de desafios que simulam situações reais do contexto operacional dos bombeiros. As provas serão realizadas em duplas e divididas entre tarefas técnicas e não técnicas, com uso obrigatório do Equipamento de Protecção Individual urbano, incluindo Arica, nas provas técnicas.

Para permitir a participação activa da comunidade, a organização irá disponibilizar uma zona própria, junto à área de provas, destinada ao público, permitindo que familiares, amigos e todos os interessados possam assistir e apoiar as suas duplas preferidas ao longo do dia.

Programa Oficial:

09h00 – Acolhimento das equipas

09h30 – Briefing inicial

10h30 – Prova P1 (Não Técnica)

11h30 – Prova P2 (Técnica)

14h00 – Briefing da tarde

14h30 – Prova P3 (Não Técnica)

16h00 – Prova P4 (Técnica)

20h00 – Encerramento das provas

20h15 – Cerimónia de entrega de prémios no Naval Beach Club

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o centésimo quadragésimo quinto dia do ano, em que faltam 221 dias para o fim de 2025:

- 9 horas - Dog Trail no âmbito das Festas de Machico, com partida do Abrigo Municipal com destino ao Porto de Recreio de Machico;

- Das 09h30 às 11h30 - Café Memória da Madeira aborda o 'Bem-estar através dos sentidos: Vamos seguir a dieta?' com a terapeuta ocupacional e fundadora da empresa Humanamente, Patrícia Paquete, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000);

- Das 14h00 às 18 horas - Workshop 'Modulação sensorial das Pessoas que vivem com demência' com a terapeuta ocupacional Patrícia Paquete, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000);

- 18 horas - A Orquestra Clássica da Madeira apresenta o Legno Duo com Joana Costa e Duarte Santos na Capela da Fundação Princesa D. Maria Amélia;

- 18 horas - A Escola Profissional das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode apresenta 'Ninfas do Atlântico' no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 18h30 - Jogo Marítimo - Sporting do Nacional da I Divisão de andebol masculino no Pavilhão do Marítimo.

Principais acontecimentos registados a 24 de Maio, Dia Europeu dos Parques Naturais:

1819 - O navio a vapor Savannah inicia a primeira travessia do Atlântico, entre Estados Unidos e Inglaterra. O barco à vela equipado com motor leva quatro semanas para concluir a viagem entre Savana, na Geórgia, e Liverpool.

1830 - Início da primeira ligação de caminhos-de-ferro, nos Estados Unidos, para o transporte regular de passageiros, entre Baltimore e Elliott's Mills.

1844 - Samuel Finley Breese Morse inaugura linha de telégrafo nos Estados Unidos, de Baltimore para Washington, com a mensagem "What hath God wrought.".

1883 - Abre ao tráfego a Ponte de Brooklyn, projeto do engenheiro civil norte-americano nascido na Alemanha John Augustus Roebling, em Nova Iorque, Estados Unidos.

1900 - O Reino Unido anexa o Estado Livre de Orange, em África.

1924 - O Congresso dos Estados Unidos aprova a Lei de Imigração, também conhecida como Lei Johnson-Reed ou Lei das Origens Nacionais, que visa estabelecer uma lei de imigração mais permanente e com novas cotas.

1941 - II Guerra Mundial. O navio de guerra alemão Bismarck afunda o cruzador de batalha britânico HMS Hood, na Batalha do Estreito da Dinamarca. Morrem mais de 1300 pessoas.

1944 - O ditador Oliveira Salazar reafirma a recusa da suspensão do envio de volfrâmio para a Alemanha nazi, num encontro com o embaixador inglês, apesar das pressões do Governo britânico e do próprio Presidente Óscar Carmona.

1958 - Fundação da agência de notícias United Press International (UPI) com a fusão da United Press e da International News Service.

1976 - França e Reino Unido abrem a ligação transatlântica do Concorde para Washington, Estados Unidos.

1980 - O Tribunal Internacional ordena ao Irão que liberte os reféns norte-americanos. Teerão recusa.

1989 - O secretário de Estado do Ambiente Macário Correia, anuncia a instalação, em Portugal, a breve prazo, de uma de estação de tratamento de resíduos tóxicos no valor de 35 milhões de euros.

1991 - A fragata Álvares Cabral, segundo navio da classe "meko", concebida nos estaleiros navais da HDW, em Kiel, Alemanha, passa a fazer parte do efetivo da Marinha portuguesa.

1994 - São condenados a 240 anos de prisão os autores do atentado ao World Trade Center, em Nova Iorque, em 26 de fevereiro de 1993.

2000 - As forças israelitas abandonam o Sul do Líbano, pondo fim a 22 anos de ocupação.

2001 - O Partido Democrata retoma a maioria no Senado dos Estados Unidos, pela primeira vez desde 1994, com o abandono da bancada republicana pelo senador Jim Jeffords, do Vermont.

2002 - É assinado, em Moscovo, Rússia, Tratado START-3 para a redução dos arsenais nucleares estratégicos, pelo Presidente norte-americano George Bush e pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

2004 - O paquete Lobo do Marinho, construído pelos Estaleiros de Viana do Castelo, recebe o "Óscar" da construção naval da Royal Institution of Architects, do Reino Unido (RINA).

2005 - António Guterres é nomeado alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

2017 - O fundador do grupo SLN/BPN, Oliveira Costa, é condenado a uma pena de prisão efetiva de 14 anos por crimes de falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada, burla qualificada e branqueamento de capitais. O coletivo de juízes do processo principal do caso BPN decide absolver os arguidos Ricardo Oliveira, Filipe Baião Nascimento e Hernâni Ferreira dos crimes de que eram acusados pelo Ministério Público.

2019 - A primeira-ministra britânica, Theresa May, demite-se da liderança do Partido Conservador, desencadeando uma eleição interna que ditará o novo líder do partido e do Governo.

2020 - O jornal norte-americano The New York Times dedica a primeira página da edição a mil vítimas mortais do coronavírus, para assinalar a iminente passagem do número de 100.000 mortes nos Estados Unidos.

2021 - O Presidente do Mali, Bah Ndaw, e o primeiro-ministro, Moctar Ouané, são detidos e transportados para um campo militar perto de Bamako, capital do país, por um grupo de soldados insatisfeitos com o novo Governo.

2023 - O Tribunal da Relação de Lisboa agrava a pena do antigo presidente do Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado para oito anos de prisão, dando parcialmente razão ao recurso do Ministério Público.

2024 - O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) ordena a Israel a suspensão imediata das operações militares em Rafah, no sul da Faixa de Gaza "que possa infligir ao grupo palestiniano em Gaza condições de vida suscetíveis de provocar a sua destruição física total ou parcial".

2024 - O Plano e Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2024 são aprovados por maioria na Assembleia Regional com 31 votos a favor de PSD, CDS-PP, PPM e Chega, 25 abstenções de PS, IL e PAN e um voto contra do BE.

2024 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova uma resolução que condena os ataques a trabalhadores humanitários e ao pessoal da ONU, exigindo a sua proteção e uma maior responsabilização pelas agressões, a resolução é votada num momento em que decorrem vários conflitos no panorama internacional, nomeadamente na Faixa de Gaza, na Ucrânia ou no Sudão.

