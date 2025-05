O secretário regional das Finanças destacou, hoje, “o aumento muito significativo do investimento privado que se verifica na Região”, que se reflecte no facto de, nos primeiros três meses deste ano, por cada sociedade dissolvida terem sido criadas outras 4,6.

Números divulgados por Duarte Freitas por ocasião da sua participação no jantar comemorativo do Montepio Geral Associação Mutualista, que decorreu no Funchal.

O governante considerou, por outro lado, que este dinamismo dos empresários “não pode ser dissociado, igualmente, das medidas de incentivo concedidas às empresas e à prossecução das políticas de desagravamento fiscal, gradual e sustentado”, visando “a promoção de uma Região mais atractiva para talento e capital”.

Lembrou ainda que os últimos dados “demonstram que, no que se refere ao Produto Interno Bruto (PIB), a Região continua a apresentar um crescimento real positivo, estimando-se que, em 2025, esta grandeza macroeconómica atinja o valor mais elevado de sempre, superando os 7,5 mil milhões de euros”, acrescentando que “os indicadores mostram, igualmente, que a economia regional continua a crescer consecutivamente há 46 meses e que esta tendência de crescimento reflecte um ambiente de confiança e favorável ao investimento em todos os sectores da nossa economia”.

Duarte Freitas dirigiu ainda palavras elogiosas ao Montepio Geral Associação Mutualista, vincando o apreço do Governo Regional pela acção da instituição “desenvolvida junto de famílias, empresas e instituições particulares de solidariedade social” da Região.