Comercialização de banana decresceu 5,9%, mas quota da qualidade extra sobe 2,2%

Nos primeiros três meses de 2025, "foram comercializadas 4.393,7 toneladas de banana na RAM, menos 273,2 toneladas do que no período homólogo (-5,9%)", sendo que "daquele total, 78,6% foi expedida (79,6% no 1.º trimestre de 2024), tendo como principal destino o Continente", de acordo com informação divulgada hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Na análise de dados fornecidos pela Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA), constata-se que "comparativamente ao mesmo período de 2024, todas as categorias registaram diminuições", salienta, tendo a banana de categoria extra registado "uma redução de 3,2%, a de primeira categoria diminuiu 16,9% e a de segunda categoria apresentou um decréscimo de 12,2%".

Contudo, é "de notar que, no trimestre em referência, a banana de categoria extra representava 81,4% do total de banana comercializada, o que compara com 79,2% no período homólogo, equivalendo a um incremento da respetiva quota em 2,2 pontos percentuais", refere a DREM.

Entre os primeiros três meses, Janeiro foi o que teve "maior volume de comercialização de banana (1.722,8 toneladas), sendo o único no qual se registou uma subida homóloga (+5,7%). Março constituiu-se como o mês com menor volume de comercialização deste bem agrícola (1.293,1 toneladas), menos 19,6% que do que no mesmo mês de 2024", reforça.

Refira-se que a DREM passou, a partir de hoje, "a divulgar os dados da banana da Região Autónoma da Madeira com periodicidade trimestral, em substituição da anterior periodicidade quadrimestral", informa.