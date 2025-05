Campeão Bayern Munique vence no adeus emotivo de Thomas Müller

O Bayern Munique recebeu e venceu hoje o Borussia Mönchengladbach, por 2-0, na 33.ª e penúltima jornada da Liga alemã de futebol, num encontro marcado pela despedida do avançado Thomas Müller da Allianz Arena, onde foi homenageado.

Depois de ter garantido o título na ronda passada, o colosso bávaro, com o internacional português Raphaël Guerreiro a titular e João Palhinha a entrar em campo para o lugar do compatriota aos 83 minutos, adiantou-se no marcador aos 31 minutos, por intermédio do 'inevitável' Harry Kane, que apontou o seu 25.º golo na Bundesliga.

Já no segundo tempo, e depois de o 'histórico' Müller, de 35 anos, que nunca representou outro clube na carreira, se despedir dos adeptos do Bayern Munique ao ser substituído aos 84 minutos, debaixo de uma forte ovação, o criativo francês Michael Olise fechou a contagem, em cima do minuto 90, já depois de ter servido Kane para o primeiro tento da partida.

O Bayern Munique soma agora 79 pontos, mais 11 do que o Bayer Leverkussen (campeão em 2023/24), que recebe no domingo o Borussia Dortmund, ao passo que o Mönchengladbach é nono, com 45, e hipotecou as hipóteses de alcançar postos de acesso às competições europeias.

Nesse capítulo, quem se deu bem hoje foi o Mainz (sexto com 51 pontos), que aproveitou o empate entre o Leipzig (sétimo com 51) e o Werder Bremen (oitavo com 48) para pular para o lugar que dá acesso à Liga Conferência, depois de bater fora o Bochum por 4-1.

Com a derrota caseira, o lanterna vermelha Bochum (22 pontos) viu confirmada a relegação, tal como o Holstein Kiel (17.º com 25), que perdeu por 2-1, também no seu reduto, frente ao Friburgo, que segue num surpreendente quarto posto com 55 pontos, em lugar de acesso à 'Champions'.

Por seu turno, uma vitória folgada, por 3-0, do Heidenheim sobre o Union Berlim, pode manter vivas as suas esperanças de manutenção, seguindo no 16.º posto com 29 pontos, menos dois do que o St. Pauli, que enfrenta fora o Eintracht Frankfurt no domingo.

Hamburgo garante regresso à Bundesliga sete anos depois

O Hamburgo confirmou hoje o regresso à Liga alemã de futebol, sete anos após ter caído pela primeira vez no segundo escalão, ao vencer o Ulm, por 6-1, na 33.ª e penúltima jornada.

Apesar de ter estado a perder em casa, com um golo de Tom Gaal (sete minutos), o Hamburgo, que contou com o guarda-redes português Daniel Fernandes de início, deu a volta na primeira parte e marcou por três vezes até ao intervalo, por Ludivit Reis (10), Ransford Konigsdorffer (42) e Davie Selke (45+4).

No segundo tempo, Philipp Strompf, na própria baliza (49), Konigsdorffer (62) e Daniel Elfadli (86) consumaram a goleada dos 'rothosen', que, a uma ronda do final, garantiram a subida à Bundesliga, uma vez que lideram o segundo escalão, com 59 pontos, mais quatro do que o terceiro, que dá acesso ao play-off e que é ocupado pelo Elversberg.

No segundo posto, e também ainda na luta pela subida e pelo título de campeão, está o Colónia, com menos um ponto do que o líder.

O Hamburgo, campeão germânico por três vezes, em 1978/79, 1981/82 e 1982/83, passou as últimas sete temporadas na Bundesliga 2, depois de ter sido despromovido do primeiro escalão em 2017/18.

Essa foi, de resto, a primeira vez que o clube foi despromovido, sendo que, até essa data, era o único a ter disputado todas as edições da Bundesliga desde a criação da prova, em 1963.