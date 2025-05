Dançando com a Diferença esgota sessão no Teatro Lethes

'Bichos', uma criação de Rui Lopes Graça para a Dança com a Diferença, esgotou, na manhã desta sexta-feira, a lotação do Teatro Lethes, na sessão dedicada à comunidade escolar de Faro.

O espectáculo, integrado no 'Mochila- Festival Internacional de Teatro para Crianças e Jovens', volta a estar em palco para o público geral hoje, às 19 horas.

"'Bichos' é uma performance inspirada na obra homónima de Miguel Torga, abordando questões essenciais sobre sociedade e existência. Animais humanizados e humanos quase animalizados lutam consigo mesmos, com o ambiente e o Divino. Unidos na mesma 'Arca de Noé', enfrentam a busca pela vida e liberdade. Na obra de Torga, a evolução afastou o Homem da natureza, condenando-o ao infortúnio, e com 'Bichos' ele viaja em busca da essência selvagem, instintos puros e questionamentos sobre Deus, liberdade, sociedade e o indivíduo", refere um comunicado enviada.

O Festival é um evento dedicado às artes performativas, promovido pelo LAMA Teatro, com o objetivo de descentralizar a oferta cultural no Algarve desde 2021.

De referir que, a Companhia Dançando com a Diferença é uma estrutura financiada pela República Portuguesa - XXIII Governo/Direção-Geral das Artes (2023 - 2026), Governo Regional da Madeira e Câmara Municipal do Funchal. É companhia residente no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira e projeto residente no Teatro Viriato, em Viseu.