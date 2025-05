Festival de Teatro Ambiental volta ao Jardim Municipal Funchal para celebrar a Terra

A Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Ambiente - Unidade de Sensibilização Ambiental, deu, hoje, no Auditório do Jardim Municipal, palco à 3.ª edição do Festival de Teatro Ambiental 'Atitude verde por um planeta saudável'.

Este evento, de carácter intergeracional e amador, desafia alunos de escolas, utentes de centros comunitários e outras instituições do Funchal a criarem peças teatrais originais e criativas com a temática ambiental.

À semelhança da 2.º edição, realizada no ano transacto, houve o pressuposto da reutilização de materiais na confeção dos adereços e figurinos, promovendo assim a sustentabilidade do evento.

A vereadora do Pelouro do Ambiente Nádia Coelho referiu que este evento reflete a visão da CMF: a de que a educação ambiental também se pode desenvolver através da arte do teatro.

Mais do que uma competição, um momento de consciencialização

Note-se que o Festival de Teatro Ambiental não tem carácter competitivo. O seu principal objectivo é promover a produção teatral como ferramenta de sensibilização ambiental, estimulando a criatividade, o trabalho em grupo e o diálogo entre gerações.

Através da representação teatral, pretende-se consciencializar o público para a importância da preservação do ambiente e da adoção de práticas sustentáveis, com destaque para a reutilização de materiais, como já referido.

Celebração da Terra com a comunidade

Para assinalar o Dia da Mundial da Terra (celebrado a 22 de abril), os muitos espetadores presentes tiveram a oportunidade de assistir a peças teatrais criadas por alunos da EB1/PE de São Martinho, da EB/PE e Creche dos Louros (Edifício de São Gonçalo), da Escola de São João - Externato, do Grupo de teatro 'O Moniz – Carlos Varela' da Escola Secundária Jaime Moniz, e da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal.

Um total de 69 alunos, acompanhados por 13 professores, deram vida a este espetáculo único, num evento que promete ser uma verdadeira celebração do Planeta Terra, do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, sob o lema "Pensar global, agir local".

Refira-se ainda que assistiram a este espectáculo muitos alunos oriundos de 13 escolas do Funchal, mas também adultos de seis instituições igualmente do concelho.