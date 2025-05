Nacional apresenta cinco alterações frente ao FC Porto

O Nacional e o FC Porto vão disputar a 34.º e última jornada da temporada 2024/25, sem grande pressão para os insulares, que estão livres das contas de última hora, por já terem garantido assento na próxima edição da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico optou por cinco alterações em comparação com o empate da última ronda frente ao Rio Ave (3-3), fazendo entrar o guardião Rui Encarnação, que vai disputar pela primeira vez um jogo a titular no patamar mais alto do futebol português, André Sousa, Matheus Dias, José Gomes e Rúben Macedo, em detrimento de Lucas França, Chiheb Labidi, Daniel Penha, Appiah e Fuki Yamada.

O FC Porto que tem praticamente assegurado o terceiro posto na classificação, podendo este destino se alterar caso, numa missão quase impossível, os ‘dragões’ percam diante do Nacional e o Sporting de Braga ganhe o Benfica, mas dependendo ainda de outras premissas, porque desta forma ficariam em igualdade pontual (68), porque os primeiros têm uma vantagem de três pontos.

Caso este seja o desfecho, a decisão fica dependente da diferença de golos, já que no confronto directo, o FC Porto venceu na primeira volta (2-1) e o Sporting de Braga na segunda (1-0).

Na diferença de golos os ‘azuis e brancos’ continuam na frente para terminar no posto que permite o acesso directo à Liga Europa, pois apresentam uma vantagem de sete golos para os arsenalistas.

Os ‘dragões’ entram em campo com duas mexidas, com a entrada de Martim Fernandes e Pepê, para saída do castigado Nehuén Pérez e Eustáquio.

Fique com as equipas iniciais:

Nacional: Rui Encarnação, Soumaré, Léo Santos, Zé Vitor, João Aurélio, André Sousa, Matheus Dias, José Gomes, Rúben Macedo, Joel Tagueu e Paulinho Bóia.



FC Porto: Diogo Costa, Marcano, Zé Pedro, Martim Fernandes, Francisco Moura, Alan Varela, Fábio Vieira, João Mário, Pepê, Samu e Rodrigo Mora.

O encontro disputado no Estádio do Dragão tem início agendado para as 18 horas.