Quatro praias da Calheta distinguidas com selo 'Qualidade de ouro'

A Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza voltou a distinguir, em 2025, quatro praias do concelho da Calheta com o prestigiado galardão 'Qualidade de Ouro', acaba de revelar a autarquia local. Foram elas: a Praia da Calheta, conhecida pela sua areia amarela, a Praia da Serra de Água, também designada por “Praia do Calhau”, a Praia do Portinho, na freguesia do Jardim do Mar, e a Praia do Porto, situada no Paul do Mar.

"Estas distinções atestam a excelência da qualidade das águas balneares, resultado de um rigoroso processo de avaliação. Para obterem esta classificação, as praias têm de cumprir vários critérios, como apresentar um histórico consistente de análises de qualidade da água, respeitar os valores estipulados pela Diretiva Europeia e não ter qualquer registo de interdição ou avisos de desaconselhamento a banhos no ano anterior", destaca a Câmara Municipal da Calheta em comunicado de imprensa.

Este ano, 424 praias em Portugal cumpriram todos os requisitos, das quais 37 localizam-se na Região Autónoma da Madeira.