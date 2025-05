Será a primeira vez que a Madeira 'coloca' quatro partidos na Assembleia da República?

A eleição de um deputado do JPP à Assembleia da República, nas eleições do último domingo, tem sido considerada histórica, pelo facto de ser a primeira vez em que o partido o consegue, mas não só. Élvio Sousa, por exemplo, destacou o facto de ser o primeiro partido de génese regional a eleger ao parlamento nacional.

Uma das singularidades, que a eleição de um deputado do JPP pelo círculo eleitoral da Madeira, trouxe às legislativas nacionais de 2025, foi a Madeira ‘colocar’ no parlamento nacional deputados de quatro partidos diferentes.

Um dos leitores do DIÁRIO solicitou-nos a verificação da veracidade da afirmação, de quem diz que é a primeira vez que isso acontece. Será mesmo?

A verificação da veracidade da afirmação será feita com recurso ao levantamento dos resultados de todas as eleições para a Assembleia da República, realizadas no pós-25 de Abril de 1974, incluindo as eleições para a Assembleia Constituinte. Mas, antes, vejamos alguns outros aspectos que fazem da eleição, no caso, de Filipe Sousa, um evento histórico.

Como já foi alvo de um outro ‘facto check’, pelo DIÁRIO, está confirmado que é a primeira vez, na história da Assembleia da República, em que um partido elege um seu único representante sem ser pelo círculo de Lisboa. Este é o maior círculo eleitoral do País, por ser aquele que tem mais população e, como tal, é o que elege mais deputados.

Os partidos, a generalidade deles, em especial os mais pequenos, apostam tudo neste círculo para tentarem garantir pelo menos um deputado no parlamento nacional. Até hoje, o JPP foi o único partido a eleger um deputado único, sem ser pelo círculo de Lisboa.

Outro facto que marca a eleição do último domingo, com o contributo do JPP, é a existência, na próxima moldura parlamentar de nove forças políticas.

Olhemos, agora, o que aconteceu nos 18 actos eleitorais, que se realizaram desde o 25 de Abril de 1974. O primeiro facto, a destacar, é que o PPD/PSD e o PS sempre elegeram deputados pela Madeira. O CDS conseguiu eleger por três vezes, o Chega em duas e o BE e o JPP uma vez cada.

No global, o PPD/PSD conseguiu 64 mandatos e o PS menos de metade. Ficou-se por 28 mandatos. Os demais partidos tiveram tantos mandatos quanto eleições, pois elegeram sempre só um deputado.

O PPD/PSD nunca elegeu menos de três deputados, mas também nunca superou os quatro. Já o PS o máximo que conseguiu foram três deputados e, no mínimo, um. Aliás, o PS já por 11 vezes elegeu somente um deputado, com maior frequência nos anos de 1980. De resto, a primeira vez em que conseguiu eleger mais do que um deputado foi em 1995.

Vejamos, agora, mais concretamente, se houve ou não outra eleição com pelo menos quatro forças políticas a elegerem deputados pela Madeira.

Na maior parte das eleições, apenas o PPD/PSD e o CDS elegeram. Mas por cinco vezes, a estes dois partidos juntou-se um outro, totalizando três forças políticas: CDS – três vezes; BE uma vez e CH – uma vezes. Nas eleições do último domingo, a PPD/PSD e a PS juntaram-se CH e JPP, o que totaliza quatro forças políticas.

Como se constata, é a primeira vez em que o círculo da Madeira elege deputados de quatro forças políticas diferentes, na mesma eleição à Assembleia da República. Assim, como fica demonstrado, é verdadeira a firmação do leitor do DIÁRIO quando diz que “nunca na história a Madeira elegeu deputados de quatro partidos para a Assembleia da República”.