Patinódromo do Faial recebe Campeonato Nacional de pista

A cidade de Santana, mais propriamente a freguesia do Faial serve de palco, este fim-de-semana, da edição de 2025 do Campeonato Nacional de Pista em patinagem de velocidade.

O evento foi apresentando ontem na Câmara Municipal de Santana, e contará, este ano, com um total de 140 patinadores em representação de 15 clubes, dos quais quatro são regionais.

Depois dos 'Nacionais de estrada' que tiveram lugar em Canelas, no final de Março. nos dias 29 e 30, os melhores patinadores portugueses disputam os vários títulos de campeões nacionais de pista no Patinódromo do Faial.

Os campeonatos são organizados pelo Clube Desportivo e Recreativo Santanense em estreita colaboração com a Federação Portuguesa de Patinagem e a Associação de Patinagem da Madeira, contando ainda com o apoio da autarquia de Santana e do Governo Regional.

O evento é destinado aos escalões de cadetes, juvenis, juniores e seniores.

De referir que a Madeira nos últimos anos tem dominado os pódios quer nas provas de pistas quer nas provas de estrada, pelo que se antevê festa 'madeirense' na edição deste ano da prova.

O programa do campeonato conta com uma maratona de provas no primeiro dia, no sábado, entre as 9 e as 21 horas.

Já no domingo tem lugar a derradeira jornada com o início a estar agendado pelas 9 horas, enquanto pelas 12h45 tem lugar a consagração dos novos campeões de Portugal de pista, numa cerimónia de entrega de prémios a ter lugar em pleno patinódromo do Faial.