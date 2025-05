Centro de Convívio de São Roque do Faial celebra 17.º aniversário com balanço positivo

O Centro de Convívio de São Roque do Faial, pertencente à Casa do Povo local, comemorou esta sexta-feira, 16 de Maio, o seu 17.º aniversário, num evento marcado por balanços positivos.

A celebração contou com a presença de entidades locais e momentos culturais protagonizados pelo grupo 'Mulheres da nossa Terra', da Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria, e pelo Grupo de Tocares e Cantares 'Camponeses', da Casa do Povo de São Roque do Faial.

Durante o evento, a directora técnica do Centro, Antonela Ribeiro, destacou as várias iniciativas realizadas ao longo do ano pelos 15 utentes do centro.

Heliodoro Dória, presidente da Casa do Povo, aproveitou a ocasião para agradecer o empenho da equipa do Centro de Convívio, em especial de Antonela Ribeiro, e das várias entidades parceiras.

Também presente na comemoração, Gonçalo Jardim, presidente da Junta de Freguesia de São Roque do Faial, enalteceu a importância deste tipo de iniciativas para a comunidade local, especialmente para os residentes que vivem sozinhos.

A vereadora da Câmara Municipal de Santana, Maria José Silva, também fez questão de marcar presença, destacando o trabalho desenvolvido pela Casa do Povo de São Roque do Faial.

A vogal do Instituto da Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues, elogiou a gestão eficiente dos recursos aplicados no centro.

O evento terminou com o tradicional cantar dos parabéns e um lanche-convívio, reforçando o espírito comunitário que caracteriza o Centro de Convívio de São Roque do Faial desde a sua inauguração, a 16 de Maio de 2008. Actualmente, a instituição acolhe 15 utentes, o número máximo permitido pela Segurança Social.