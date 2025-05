Madeirenses em grande plano na 2.ª Prova do Campeonato de Portugal Rotax 2025

A segunda jornada do Campeonato de Portugal Rotax (CPRTX) 2025 decorreu no passado fim de semana no Kartódromo Internacional de Leiria e voltou a contar com uma forte representação de pilotos madeirenses.

Na Micro Academy, Bernardo Sequeira manteve-se entre os mais regulares, encerrando o fim de semana em 7.º lugar. Com este resultado, ascende à 6.ª posição do campeonato, totalizando 220 pontos.

Em Micro Max, Thiago Sousa Carvalhais destacou-se com mais um pódio, ao terminar no 3.º lugar, consolidando assim o 2.º posto na classificação geral com 261 pontos. Dilan Faria manteve-se firme na luta pelos lugares da frente com o 4.º lugar em Leiria, o que lhe permite seguir na 4.ª posição do campeonato, somando 230 pontos.

Daniel Ferreira voltou a impor-se na Júnior Max com uma vitória convincente, reforçando a liderança da categoria com 286 pontos, realizando uma prova de encher o olho, onde se destaca a ultrapassagem a Martim Marques para a 1ª posição na final 3. Já Afonso Pires, com uma prestação equilibrada, continua entre os primeiros classificados e ocupa agora o 5.º lugar do campeonato com 210 pontos.

Na Sénior Max, João Dinis voltou a ser protagonista, terminando a prova em 2.º lugar e mantendo-se como líder isolado do campeonato com 267 pontos. Bruno Ponte também brilhou, ficando muito próximo do pódio em 4.º e subindo para o 3.º lugar da classificação geral, com 240 pontos. Nicole Ferreira terminou na 12.ª posição, mantendo-se no top 10 da geral, agora com 166 pontos, na 8.ª posição. Destaque para a final 3, onde nos 4 primeiros, 3 eram madeirenses e Nicole Ferreira conseguiu o seu primeiro pódio na categoria.

Na DD2 Sénior, Moriano de Canha realizou uma prova muito sólida e determinada, mantendo-se sempre na luta pela vitória em todas as finais. Com um novo 2.º lugar no conjunto das mangas, reforçou a sua consistência e permanece na liderança do campeonato com um total de 264 pontos, demonstrando que é um dos principais candidatos ao título da categoria. Na DD2 Max consegui um excelente 2º lugar e é também 2º no Campeonato.

Na DD2 Master, João Dias manteve a consistência habitual ao terminar em 7.º, o que lhe permite continuar entre os primeiros da classificação geral. Com 225 pontos, ocupa atualmente o 3.º lugar no campeonato.

As prestações dos representantes da Madeira foram novamente acompanhadas em direto nas redes sociais da FPAK, podendo rever em qualquer altura.

Com duas provas disputadas, os pilotos madeirenses continuam a mostrar talento e bons resultados, alimentando legítimas aspirações aos títulos nacionais em várias categorias