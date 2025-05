15 pilotos inscritos no Campeonato da Madeira de Supermoto 2025

A Associação de Motociclismo da Madeira (AMM) apresentou oficialmente o Campeonato da Madeira de Supermoto 2025, que regressa com 15 pilotos inscritos e importantes novidades nas classes em competição. A temporada arranca já este domingo, 11 de Maio, com o Grande Prémio do Faial, no Kartódromo do Faial — palco também da última prova do campeonato, a 28 de Setembro.



Ao longo da época, o campeonato passará ainda por Porto Moniz, Funchal, Machico em circuitos circuitos urbanos especialmente adaptados para o espetáculo do Supermoto e e termina em Santana, novamente no kartódromo.

Entre as novidades para 2025, destaque para a introdução de duas novas classes:

• Troféu R12, com motos específicas de cilindrada reduzida.

• Troféu Infantil e Iniciados 90, destinado a jovens entre os 6 e os 12 anos com motos até 90cc a quatro tempos, abrindo caminho para a nova geração de talentos no motociclismo regional.



Calendário Oficial:

• 11 de maio – GP do Faial

• 29 de junho – GP do Porto Moniz

• 13 de julho – GP do Funchal

• 31 de agosto – GP de Machico

• 28 de setembro – GP de Santana



O campeão em título, Dinarte Nóbrega (#1), está de regresso para defender o troféu frente a uma concorrência de peso, como Duarte Martins (74), Diogo Alves (4), Tiago Vieira (10), Élvio Pereira (56), João Pinto (68) e Gonçalo Santos (15), além dos estreantes da nova geração: Tiago Cova (7), Sinésio Santos (78), Miguel Ruel (20) e Simão Santos (19).



Programa do GP do Faial (11 de maio):

• 10h35 – Treinos Livres

• 12h45 e 14h00 – Treinos Cronometrados

• 15h30 – Primeira Manga

• 16h40 – Segunda Manga

• 17h30 – Cerimónia de Entrega de Prémios