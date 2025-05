17.º Aniversário do Centro de Convívio de São Roque do Faial celebrado esta sexta-feira

As comemorações do 17.º Aniversário do Centro de Convívio de São Roque do Faial vão decorrer na próxima sexta-feira, 16 de Maio, a partir das 14h30, na sede da Casa do Povo. Será uma tarde recreativa com a actuação do Grupo Mulheres da nossa Terra da Casa do Povo do Imaculado Coração Maria e do Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses” da Casa do Povo de São Roque do Faial.

Na ocasião será realizada uma apresentação das principais actividades desenvolvidos pelos idosos no último ano.

As comemorações de mais este aniversário terminarão com um convívio entre todos os participantes, onde teremos o cantar dos parabéns e o partir do bolo.

A 16 de Maio de 2008 foi aberto oficialmente o Centro de Convívio de São Roque do Faial, nas instalações da Casa do Povo, para os idosos da freguesia. Desde essa data, o referido centro, tem funcionado normalmente todos os dias úteis. Neste momento contam com 15 idosos a frequentar esta valência, sendo este o número máximo de utentes permitido pela Segurança Social.

Passados estes anos o balanço é "extremamente positivo, o que aliás é refletido nas imensas actividades que o Centro de Convívio tem desenvolvido", refere nota enviada.

Para organizar as várias actividades ao longo do ano a nossa Casa do Povo conta com o apoio de diversas instituições onde se destaca o Instituto de Segurança Social da Madeira, a Câmara Municipal de Santana, a Junta de Freguesia de São Roque do Faial, a Associação Desportiva de São Roque do Faial e a Associação Santana Cidade Solidária.