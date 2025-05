Marcos Freitas garante qualificação para a ronda de 32 do Campeonato do Mundo

O madeirense Marcos Freitas garantiu, esta segunda-feira, a qualificação para a ronda de 32 do Campeonato do Mundo de Ténis de Mesa, em Doha, Qatar, com uma vitória sobre o egípcio Omar Assar (4-3).

O mesa-tenista esteve em desvantagem em duas situações, mas conseguiu dominar Assar, que é o 27.º do ranking. O jogador da Equipa Portugal chegou a ter de enfrentar um “match point”, mas ultrapassou-o e ganhou na primeira oportunidade de que dispôs.

Agora, Marcos Freitas vai enfrentar o vencedor do encontro entre João Geraldo (125.º) e o chinês Jingkun Liang (5.º), que se disputa na tarde desta segunda-feira.