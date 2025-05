Jorge Sá "teve um papel de relevo na economia regional", afirma presidente da ALM

"É com consternação que recebi a notícia do falecimento do comendador Jorge Sá", começa por dizer a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, em nota enviada à imprensa.

No comunicado, recebido esta tarde, a presidente do parlamento fala do "distinto empresário madeirense" e do seu papel de relevo na economia regional, "sendo um empreendedor dinâmico, que fomentou postos de trabalho para as famílias madeirenses".

O seu contributo para a Região Autónoma da Madeira foi reconhecido com o grau de comendador, atribuído pelo então Presidente da República, Ramalho Eanes, em 1981.

"Manifesto o meu pesar à família, em particular aos seus filhos, amigos e a todos os quantos privaram com Jorge Sá", concluiu.