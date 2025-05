MPT afirma que "a Madeira precisa de uma voz firme e livre na Assembleia da República"

O Partido da Terra (MPT) apresenta-se às eleições legislativas "como uma força política humanista, autónoma e profundamente comprometida com a vida real das pessoas".

"Defendemos uma política limpa, centrada no bem comum, na justiça social e na defesa activa da autonomia da Região Autónoma da Madeira", disse o candidato Ricardo Camacho.

No seu entender, "a Madeira precisa de uma voz firme e livre na Assembleia da República. Uma voz que fale claro e que negocie com quem for preciso — sem complexos nem amarras partidárias — para garantir resultados concretos para os madeirenses e porto-santenses".

Entre os vários compromissos para com que a Madeira, destaque para o "ferry subsidiado com carácter permanente", defendendo "uma ligação marítima regular entre a Madeira e o continente, com apoio nacional, que reduza o isolamento e o custo de vida".