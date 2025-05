Representante da República destaca "labor empresarial" de Jorge Sá

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, manifestou, esta tarde, o seu pesar pelo falecimento do empresário madeirense Jorge Sá.

"Comerciante de referência no meio empresarial madeirense ao longo das últimas décadas, Jorge de Sá iniciou a sua atividade com dois pequenos estabelecimentos na Rua Fernão de Ornelas, a partir dos quais conseguiu, com um notável espírito empreendedor, construir uma rede de supermercados e hipermercados em diversas localidades da Região Autónoma, chegando mesmo a investir em Portugal Continental", lê-se na nota enviada pelo seu gabinete de comunicação.

Ireneu Barreto que fez questão ainda de destacar o "labor empresarial e importância para o desenvolvimento económico da Região" do empresário, lembrando que Jorge Sá foi distinguido pelo Presidente da República, em 1981, com a Ordem do mérito industrial.

À Família enlutada o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira endereça as suas mais sentidas condolências.