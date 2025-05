Nuno Maciel afirma que Região é referência na protecção dos ecossistemas marinhos

O secretário regional de Agricultura e Pescas apontou a Região como uma referência na proteção dos ecossistemas marinhos. Um exemplo disso, segundo Nuno Maciel, é o facto de termos sido pioneiros na criação da primeira área protegida de Portugal.

“Não só fomos pioneiros ao criar, em 1971, nas Selvagens, a primeira área protegida de Portugal, como hoje, temos naquelas ilhas a maior área marinha de proteção total do Atlântico Norte” disse o governante, hoje, na sessão de abertura do III Encontro Regional Escola Azul, que teve lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Além disso, referindo-se ao projecto Escola Azul, disse acreditar que é "nas mãos dos mais novos, onde o mar deve estar. É aqui que se prepara um futuro mais consciente sobre a importância do mar, num caminho que deve envolver toda a comunidade, mostrando que o mar faz parte da nossa identidade e enfrenta diariamente diferentes desafios”.

Nesse sentido, fez saber que a Região está totalmente alinhada com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, sendo mesmo uma referência no que respeita à preservação e proteção dos ecossistemas marinhos.

Nuno Maciel defende que a aquacultura pode ser um meio através do qual é possível uma economia azul mais sustentável e competitiva que pode reduzir a pressão sobre as populações de algumas espécies em meio natural.

O governante reiterou o compromisso do Governo Regional em tornar a literacia do mar como um pilar de conhecimento e por isso irá continuar a apoiar sempre que possível “todos os projectos e iniciativas que protejam esta grande casa que é o mar”.

Este ano a Região passa a contar com mais 15 bandeiras azuis perfazendo um total de 72. Na óptica do secretário regional, estes polos de ensino têm também a responsabilidade de manterem a preservação dos oceanos nas suas agendas de ensino. Na Região Autónoma da Madeira, a tutela do Programa Escola Azul é da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direção Regional de Pescas, tendo sido implementado em 2020.