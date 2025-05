Jorge Carvalho diz que os portugueses "escolheram a AD para governar"

Jorge Carvalho foi o primeiro dirigente do PSD a reagir às projecções de resultados. Manifestou "satisfação" pelos números, avançados pelas várias estações de televisão, que "deixam a AD em condições de ganhar", com um intervalo de previsões superior aos resultados do ano passado.

Por outro lado, destaca o facto de o PS ter previsões de resultados abaixo dos resultados das últimas eleições legislativas.

Jorge Carvalho também refere o crescimento da IL que pode ser um parceiro de governo da AD.

Os portugueses, garante o dirigente do PS, "escolheram a AD para governar".

A coligação PSD/CDS "estará em condições de formar governo", diz Jorge Carvalho que espera para ver a dimensão da vitória.