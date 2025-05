Nina Toc Toc vai animar os mais novos na Semana do Ambiente de Câmara de Lobos

Os jardins do Ilhéu, em Câmara de Lobos, vão receber um concerto de Nina Toc Toc, no dia 7 de Junho, a partir das 11 horas, integrado na programação da Semana do Ambiente. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade.

Este é um projecto musical infantil criado por Marta Peneda, filha de Xana Abreu, que tinha o projecto Xana Toc Toc. "A personagem Nina é apresentada como uma criança curiosa, ativa e destemida, que comunica com o seu público através de canções divertidas e educativas, com mensagens centradas na amizade, no respeito pelos outros, na valorização da diversidade, na alimentação saudável e na protecção do ambiente", aponta nota à imprensa.

Este projecto tem sido utilizado nas escolas, bibliotecas e vários outros eventos, ", assumindo-se como um recurso valioso na educação não formal das crianças".

No concerto em Câmara de Lobos, Nina Toc Toc apresentará várias músicas do seu repertório, com destaque para temas que incentivam os mais pequenos a brincar, a pensar de forma crítica e a cuidar do planeta.

De acordo com a mesma nota, o concerto integra o programa da Semana do Ambiente, que se estende por vários pontos do concelho com iniciativas como oficinas criativas, exposições temáticas, ações de limpeza, debates e atividades interativas. "A semana do Ambiente será uma oportunidade para reflectir sobre os desafios ambientais actuais, promover boas práticas ecológicas e incentivar o envolvimento de todos na construção de um futuro mais sustentável", indica.

"A autarquia de Câmara de Lobos procura, com esta e outras atividades, mobilizar a comunidade local e promover a educação ambiental de forma acessível, inclusiva e participativa. Ao apostar num concerto infantil com conteúdo pedagógico, pretende estimular o interesse das crianças por temas ambientais, promovendo simultaneamente o convívio familiar e o contacto com mensagens positivas de cariz ambiental", termina.