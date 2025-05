O que vale Câmara de Lobos?

A aprovação do Programa do XVII Governo Regional da Madeira para o quadriénio 2025–2029 representa a validação de um compromisso político claro com os madeirenses e porto-santenses. Um compromisso centrado na estabilidade, na ambição reformista, mas e sobretudo na proximidade com as pessoas. Nesse percurso, diga-se em abono da verdade, Câmara de Lobos destaca-se não apenas como um bastião eleitoral do PSD, mas como um Município que partilha e concretiza os mesmos desígnios de desenvolvimento sustentável e justiça social.

O crescimento de 8,17% registado no Concelho nas mais recentes Eleições Regionais, traduzido em mais 1.870 votos face ao anterior ato, é um sinal inequívoco de confiança renovada. Este resultado, que se repetiu em todas as cinco freguesias, coincide com um momento decisivo para o país, em que os eleitores serão chamados a escolher entre estabilidade ou incerteza, entre responsabilidade ou radicalismo.

Câmara de Lobos sempre respondeu com maturidade democrática e afirmou o seu lugar de destaque no xadrez político regional, o que torna estes votos particularmente significativos mas o seu alinhamento com as prioridades assumidas pelo novo Programa de Governo Regional.

Habitação acessível, qualificação do sistema de saúde, apoio às famílias e às empresas, valorização da juventude e na sua educação, transição digital e justiça social, na promoção do Concelho, no incremento da cultura e na valorização das pescas que tanto nos distingue. A habitação, em particular, continua a ser um dos eixos mais urgentes e estruturantes. Sabemos que não há coesão territorial sem acesso digno à casa. E é nesse combate, lado a lado com o Governo Regional, que colocamos a nossa energia e determinação nestas eleições, e noutras que virão, quiçá ainda mais decisivas para Câmara de Lobos.

Mas recuemos.

Os resultados alcançados são fruto de trabalho e proximidade, consequência de uma estrutura partidária coesa e mobilizada em todas as freguesias, que nunca virou as costas à população. É um retrato de uma atuação coerente com aquilo que tem sido proposto e do queremos: planeamento estratégico, políticas públicas de impacto que beneficiem as pessoas.

Atrevo-me a dizer que no campo da política, como na vida, a verdadeira força reside na unidade. E é justamente essa mensagem que no lema escolhido pelo Papa Leão XIV: In Illo uno unum – “Nele que é um, somos um” deve ser luz que nos ilumine.

Esta ideia de união, enraizada na tradição de Santo Agostinho, que Santo Papa fala também remete para a importância de um projeto comum, de um propósito partilhado. Em Câmara de Lobos, também acreditamos que é possível fazer mais e melhor quando se trabalha em conjunto, com lealdade institucional e sentido de missão.

Deixemos de falinhas mansas. Este é o tempo de concretizar. De mostrar que a estabilidade não é apenas uma palavra, mas uma condição real para transformar a vida das pessoas. Câmara de Lobos não é apenas um reflexo da força do PSD na Madeira. É parte ativa da solução, da liderança e da visão que queremos para toda a Região.

Com coragem e compromisso, seguimos firmes, e esta não é apenas mais uma eleição. É uma escolha determinante para o futuro de Portugal. É a oportunidade de garantir que o país avance com estabilidade, com reformas estruturais e com um Governo alinhado com os valores que defendemos na Madeira.

Estamos, por isso, empenhados em ajudar Miguel Albuquerque, eleger Luís Montenegro como Primeiro-Ministro, com uma maioria que permita governar com autoridade democrática, e fazemos questão de dizer que estamos ao lado dos nossos candidatos, em especial Pedro Coelho, um câmara-lobense preparado para defender a Região na Assembleia da República.

Acreditamos na política e na força da unidade, porque sabemos que, juntos, seremos sempre mais fortes. É nesse espírito que continuamos, com todos e para todos, a construir um futuro com confiança e com a cabeça erguida. Aconteça o que acontecer.