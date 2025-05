XI Seminário da Educação de Câmara de Lobos arranca amanhã

O XI Seminário da Educação de Câmara de Lobos arranca esta sexta-feira, 9 de Maio, no Museu de Imprensa da Madeira.

Com cerca de duas centenas de participantes, o evento decorre ao longo de dois dias, com conferências, debates e workshops dinamizados por mais de uma dezena de especialistas de referência na área da educação

Em nota emitida, o município sublinha que a XII edição do XI Seminário da Educação de Câmara de Lobos assume "um significado especial" por ser o último organizado por Sónia Pereira, actual presidente da autarquia, que esteve na génese do mesmo, enquanto responsável pelo pelouro da Educação ao longo dos últimos 12 anos.

O Seminário da Educação teve início em 2014 como uma iniciativa local, destinada à reflexão pedagógica e à partilha de boas práticas, "tendo evoluído ao longo dos anos para uma referência regional e nacional, reconhecida pela qualidade dos debates e pela pertinência dos temas abordados", destaca a autarquia.

Durante as onze edições, o Seminário acolheu centenas de oradores, especialistas e investigadores, proporcionando um espaço privilegiado de encontro entre profissionais da educação, técnicos, investigadores e decisores políticos, com impactos positivos nas suas práticas e na sua motivação profissional.

Segundo a presidente da Autarquia, “ao longo da última década, Câmara de Lobos tem registado uma evolução positiva dos seus principais indicadores educativos".

Verifica-se hoje um maior sucesso escolar, uma melhor transição entre ciclos de ensino, um aumento da qualificação dos jovens e um reforço da confiança entre famílias, escolas e município. Embora multifatoriais, estes progressos foram também estimulados pelo espírito de partilha, reflexão e atualização profissional que o Seminário da Educação tem promovido anualmente, contribuindo para uma cultura educativa mais exigente e colaborativa. Sónia Pereira

O primeiro dia do seminário, contará com várias conferências centradas em temas estruturantes da educação actual. O dia inicia-se, com a intervenção da presidente da Autarquia e do secretário Regional da Educação Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, seguida da conferência de abertura sobre o presente e o futuro da educação, e um painel dedicado às políticas educativas baseadas em estudos internacionais e ao impacto no desempenho dos alunos. Ainda durante a manhã, será explorada a importância da linguagem e da comunicação na aprendizagem, através da conferência 'Educar em poucas palavras'.

Durante a tarde, os participantes terão a oportunidade de assistir a sessões sobre o papel das tecnologias no ensino da leitura, os benefícios do brincar como fator de inclusão e o papel das escolas na promoção de uma educação mais equitativa e sustentável.

O segundo dia de trabalhos terá início com a intervenção de Eduardo Sá, psicólogo clínico e psicanalista, professor da Universidade de Coimbra e do ISPA, reconhecido autor e comunicador na área da saúde familiar e da educação parental. A manhã continuará com conferências sobre metodologias activas, nomeadamente o ensino por projetos e a aprendizagem experiencial com base na natureza.

A tarde será dedicada a workshops temáticos que abordarão, entre outros temas, as aplicações das neurociências ao ensino, o papel das escolas como comunidades ativas, os modelos multinível de apoio à leitura, o Desenho Universal para a Aprendizagem e estratégias de educação outdoor para contextos escolares e comunitários.