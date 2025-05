Auditório do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos recebe seminário

O seminário 'Envelhecimento Activo e Longevidade – Boas Práticas na RAM', promovido pelo Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, no âmbito das comemorações dos seus 30 anos, decorrerá no dia 16 de Maio, sexta-feira, a partir das 9 horas, no Auditório do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

O evento conta com a presença da secretária regional da da Inclusão, Paula Margarido, do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e da presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Pereira.

Consulte o programa: