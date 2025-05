A AD foi a força vitoriosa em Câmara de Lobos. Conseguiu 45,14% da votação. O Chega ficou em segundo lugar com 25,68%. O PS, em terceiro, mas com 9,16%, por isso a uma grande distância do segundo classificado. O JPP não foi além dos 7,99% dos votos.

A abstenção no concelho foi de 48,2%.