Associação Náutica de Câmara de Lobos vence Regata da Marinha

A Associação Náutica de Câmara de Lobos venceu, hoje, a I Etapa do Circuito Regional SIPRE, prova que está integrada nas comemorações do Dia da Marinha. A prova contou com 115 canoístas, tendo início no Paul do Mar pelas 10 horas, percorrendo 8 quilómetros até à Calheta.

A competição contou com a presença de 95 tripulações, envolvendo 115 canoístas oriundos da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Naval da Calheta, Clube Naval do Funchal e Ludens Clube de Machico

Pódios

- SS1 Sénior Masculino - 1º João Ornelas (ANCL), 2º Miguel Martins (CNF) e 3º Paulo Teles (CTM);

- SS1 Sénior Feminino - 1º Carlota Duarte (CNF);

- SS1 Júnior Masculino – 1º Afonso Relva (CNC), 2º Martin Perdigão (CNC), João Jardim (ANCL);

- SS1 Júnior Feminino - 1º Cristina Fernandes (CTM);

- SS1 Masters A Masculino- 1º Pedro Mendes (CNF), 2º Diogo Drumond (CTM);

- SS1 Masters A Feminino- 1º Kamila Roberts (CNC);

- SS1 Masters B Masculino - 1º Agostinho Órfão (CNC), 2º Avelino Câmara (CNC), 3º David Pereira (CNC);

- SS2 Sénior Masculino - 1º Célio Alves/Ruben Freitas (ANCL), 2º Rodrigo Santos/Paulo Camacho (CNF), 3º Rafael Silva/João Rodrigues (CTM);

- SS2 Mistos Absolutos - 1º Francisco Rodrigues/Oriana Freitas (CNF), 2º Andrea Lossada/Luis Freitas (ANCL), 3º Luis Sousa/Silvia Gomes (ANCL);

- SS2 Júnior Masculino - 1º Martim Machin/João Jesus (ANCL), 2º Afonso Serrão/Noah Miranda (CNC), 3º João Fernandes/Maurício Lossada (ANCL);

- SS2 Masters A Masculino - 1º Marco Gomes/Ruben Freitas (CTM), 2º André Pinto/Márcio Teixeira (CNF);

- SUPC Masters B Feminino - 1º Raquel Gouveia (CNF);