Jornal de Notícias escreve que "bolsas de apostas tiram o tapete aos NAPA"

Bom dia. Nesta terça-feira, dia em que os NAPA actuam na primeira semifinal do Festival Eurovisão, em Basileia, na Suíça, o Jornal de Notícias escreve que as bolsas de apostas "tiram o tapete" à banda madeirense.

Confira esta e outras capas:

Jornal de Notícias:

- "Há mais de dez anos que não havia tantos atrasos nos comboios"

- "Sem-abrigo e vandalismo em torre de 13 andares no Porto"

- "13 de maio. Fiéis querem novo Papa em Fátima"

- "Matosinhos. Detido por conduzir com álcool sai e causa acidente fatal"

- "Sondagem diária. AD e socialistas em trajeto descendente nas intenções de voto"

- "Em sentido oposto, Chega aproxima-se do resultado de 2024"

- "Uma 'mistura explosiva' de candidatos na Feira de Espinho. Montenegro e Rocha chocam sobre aliança pós-eleitoral"

- "Ucrânia. Donald Trump admite presença em cimeira pelo cessar-fogo"

- "Eurovisão. Bolsas de apostas tiram o tapete aos Napa"

Correio da Manhã:

- "Desentendimento no trânsito em Loures. Polícia dispara 5 tiros contra autocarro"

- "Capitão confiante. Hjulmand puxa leão para o título"

- "Benfica acredita. Lage leva arma secreta para Braga"

- "Casa de Paulo Rangel avaliada em 30% do preço de compra"

- "Mensagem. Papa defende liberdade de expressão"

- "Vítima pede 5000 Euro. 'Guerra' entre cães leva donos a tribunal"

- "Monsanto. Guarda prisional de folga apanha recluso evadido"

- "Sondagem. Quem perder as eleições deve deixar governar"

- "Tragédia. Sete mortos na estrada em menos de 36 horas"

- "Reunião na Turquia. Todos à espera que Putin cumpra a promessa"

Público:

- "Droga, álcool e jogo: no final de 2024, 1600 esperavam a primeira consulta"

- "Cannes 2025. Os festivais são todos iguais? Há uns que só são iguais a si próprios?"

- "Baterias e poupança de energia impediram o apagão total das comunicações móveis"

- "Gérard Depardieu. O actor e a sua sentença. A graça e a má educação"

- "Legislativas 2025. Montenegro recusa 'mexericos', Pedro Nuno alerta para 'mistura' AD/IL"

- "Eduardo V. Rodrigues. Constitucional confirma perda de mandato de autarca de Gaia"

- "Acordo China-EUA. Festejos dos mercados, mas muita incerteza sobre as tarifas"

- "Lisboa. Multas a tuk-tuk disparam no primeiro mês de novas regras"

Diário de Notícias:

- "Devolução das propinas esquecida nos programas de AD e PS"

- "Cannes. Um festival que valoriza as memórias"

- "Nuno Melo, líder do CDS. 'AD está a ser julgada por 11 meses como se tivesse governado quatro anos'"

- "Campanha. 'Mexericos', 'um traidor à pátria' e o regresso dos 'jovens turcos' - sem Galamba"

- "Acusação. Rendas congeladas: 'Resposta do ministério é chocante'"

- "Demora. Migrantes retirados dos Anjos sobrevivem de doações enquanto esperam respostas"

- "Comércio. EUA e China fazem trégua nas tarifas, mas incêndio da incerteza continua"

- "Diplomacia. Ações de Trump no Médio Oriente deixam Netanyahu mais isolado"

Negócios:

- "IP já perdeu 257 milhões com descontos nas Scut"

- "Entrevista. José António dos Santos. 'Ações do Benfica valem no mínimo 12 euros'"

- "Série 5 dias. Eleições legislativas. Todos prometem mais saúde. Diferença está na dose dos privados"

- "Partidos são ambíguos nas metas que colocam para o setor da Defesa"

- "Sondagem. Maioria rejeita bloco central e aliança AD-Chega"

- "Tréguas entre os EUA e China aliviam pressão sobre a economia global"

- "Proposta dos peritos deita por terra avaliações já feitas para o IMI das barragens"

- "Radar África. Será desta que o gás de Moçambique avança?"

O Jornal Económico:

- "Portugal demorou mais três horas que Espanha a reiniciar energia"

- "EUA e China suspendem tarifas e vão negociar durante 90 dias"

- "Qatar oferece a Trump novo Air Force One"

- "SNS vai fazer exercícios para gerir melhor os apagões"

- "Namoro AD-IL alimenta campanha. 'Mistura explosiva' diz PS"

- "Leitão Amaro: 'O Governo já deu mostras de não ser radical nem de portas escancaradas'"

- "Proprietários denunciam cobrança ilegal de IMI a senhorios"

- "Trump voa para Riade de olhos postos num bilião de dólares de investimento"

- "Portugal cai a pique no índice da qualidade das elites"

- "Sabadell queria fusão com Abanca mas banco galego rejeita"

Record:

- "Arsenal ataca leões. Gyokeres, Trincão e Diomande na mira"

- "Sporting. Rui Borges renova se for campeão. Contrato estende-se até 2027"

- "Benfica. Presidente da mesa da AG da SAD. Nuno Magalhães arrasa Schjelderup: 'Ainda não lhe vi nada de extraordinário'"

- "FC Porto. Mora encanta Martínez. Pré-convocado para a seleção"

- "Otávio volta a agitar o dragão. Novamente criticado por adeptos"

- "Rio Ave. Petit sai no fim da época"

- "Moreirense. Donos do Bournemouth entram na SAD"

- "Novo selecionador do Brasil. Ancelotti impede sonho de Jesus"

- "Arbitragem. João Pinheiro na final da Champions"

O Jogo:

- "FC Porto. Mora é o pilar para 2025/26. Planeamento da próxima época tem o criativo como figura central. Pré-convocado por Martínez para a Seleção Nacional"

- "Pódio permite férias aos jogadores antes e depois do Mundial de Clubes"

- "Benfica. Real Madrid vai avançar por Carreras. Lateral-esquerdo é alvo prioritário para os merengues, com Grimaldo à espreita"

- "Presidente da AG da SAD critica Schjelderup: 'Não vejo nele nada de extraordinário'"

- "Sporting. Loucura para encher Alvalade. Bilhetes esgotados logo no primeiro dia"

- "Delfim desvaloriza ausência de Hjulamand: 'Morita tem uma excelente leitura de jogo'"

- "Farense. Acidente afasta Tomás Ribeiro. Capotamento não causou lesões ao central"

- "Boavista. Manuel José 'chocado' com a possível descida. 'Queda num buraco negro'"

- "Rio Ave. Petit está de saída. Decisão do treinador"

- "Vítor Gomes termina a carreira"

- "Hóquei em patins. 'Em criança já sonhava ganhar a Champions'. Emoção de Luís Querido, capitão do Barcelos"

A Bola:

- "Arsenal seduz Gyokeres com mais de 8 milhões. Ingleses multiplicam salário do avançado do Sporting"

- "Há jogadores no limite. Gyokeres, Quenda e Trincão são exemplos de futebolistas que terminam a época em grande desgaste"

- "Salah e Mbappé ameaçam Bola de Ouro"

- "Benfica. Italianos em cima de Florentino. Nápoles junta-se a Juventus na lista de interessados"

- "'Invasor' da Luz pede desculpas. Alfredo Silva, 56 anos, diz-se 'arrependido' e retrata-se perante 'árbitros e Benfica'"

- "FC Porto. Rodrigo Mora às portas da seleção. Otávio deixa mensagem enigmática nas redes sociais"

- "'Quero ser lembrado como boa pessoa'. Kelly Slater"