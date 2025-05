Mais de 333 mil eleitores podem votar hoje em todo o país

Mais de 333 mil eleitores podem votar hoje nas legislativas de 18 de maio, o maior número de sempre a decidir exercer o seu direito de voto antecipadamente desde que essa modalidade foi instituída.

No total, são 333.347 eleitores recenseados no território nacional que se inscreveram, na última semana, no voto antecipado em mobilidade e que vão às urnas abertas nos municípios do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Os eleitores devem dirigir-se hoje à mesa de voto no município por si escolhido, aquando da sua inscrição, identificar-se e indicar a freguesia onde estão recenseados. Após terem votado, é-lhes entregue o duplicado da vinheta de segurança que serve de comprovativo do exercício do direito de voto.

Caso um eleitor se tenha inscrito para votar hoje, mas não consiga fazê-lo, pode exercer o direito de voto no próximo domingo na assembleia ou secção de voto onde se encontra recenseado.

Entre os eleitores que escolheram votar hoje está o presidente do PS, Carlos César, que vai exercer esse seu direito na Câmara Municipal de Ponta Delgada a meio da tarde.

Mais de 10,8 milhões de eleitores residentes em território nacional e no estrangeiro estão inscritos nas legislativas antecipadas que vão eleger os 230 deputados à Assembleia da República.

Instituída com a entrada em vigor da Lei Orgânica n.º 3/218, por ocasião da eleição de deputados portugueses ao Parlamento Europeu em 2019, a modalidade de voto antecipado em mobilidade foi escolhida por 285.848 nas eleições legislativas de 2022.

Concorrem às legislativas um total de 21 partidos e/ou coligações, estreando-se nestas eleições o Partido Liberal Social.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O FC Porto procura isolar-se no terceiro lugar da I Liga de futebol na visita ao 'aflito' Boavista, em jogo da 33.ª jornada, na qual Sporting e Benfica adiaram a decisão do título.

Caso pontuem frente ao Boavista, que integra o trio dos três últimos classificados, todos com 24 pontos, os 'dragões' assumem isolados o terceiro lugar, beneficiando da derrota sofrida no sábado pelo Sporting de Braga frente ao Casa Pia (2-1).

No primeiro jogo do dia, às 15:30, o AVS, 'companheiro' do Boavista no grupo da luta pela manutenção, visita o Estrela da Amadora, 15.º classificado, ainda sem a permanência assegurada.

O Vitória de Guimarães, obrigado a pontuar para voltar a isolar-se no quinto lugar, depois de no sábado ter sido apanhado pelo Santa Clara, recebe o lanterna-vermelha Farense.

Estoril Praia e Moreirense, duas equipas instaladas no meio da tabela, jogam às 18:00 em Moreira de Cónegos.

ECONOMIA

A CP prevê assegurar uma "parte significativa" da oferta habitual de comboios, antecipando que os impactos da greve nos serviços Urbanos de Lisboa e do Porto sejam residuais.

O Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social definiu a realização de serviços mínimos de 25% em todos os comboios programados, nomeadamente Longo Curso, Regionais e Urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra, na sequência da greve decretada pelo SFRCI -- Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante, entre as 00:00 de 11 de maio e as 24:00 de 14 de maio de 2025.

A paralisação, que começou na quarta-feira e se prolonga até 14 de maio, foi convocada contra a imposição de aumentos salariais "que não repõem o poder de compra", pela "negociação coletiva de aumentos salariais dignos" e pela "implementação do acordo de reestruturação das tabelas salariais, nos termos em que foi negociado e acordado", disseram os sindicatos.

INTERNACIONAL

A Albânia vai hoje a votos em eleições legislativas consideradas cruciais no trajeto rumo à ambicionada adesão à União Europeia (UE), num cenário de grande polarização política, com o primeiro-ministro socialista Edi Rama em busca de um quarto mandato.

Rama, de 60 anos, líder do Partido Socialista desde 2005 e primeiro-ministro da Albânia desde 2013, procura um inédito quarto mandato consecutivo, o que lhe permitiria continuar à frente do Governo de Tirana até 2030, a meta que estabeleceu para concretizar a adesão deste país dos Balcãs à UE.

No entanto, nestas eleições, Rama vai defrontar uma coligação de diversas forças políticas da oposição liderada pelo grande arquirrival, o antigo presidente Sali Berisha, de 80 anos, líder do Partido Democrático (direita).

Há já 12 anos na oposição, Berisha, que foi também primeiro-ministro entre 2005 e 2013, tenta voltar ao poder, apesar de se encontrar sob a mira da justiça albanesa por suspeita de envolvimento num caso de corrupção.