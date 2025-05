Depois de na quarta-feira passada ninguém ter acertado nem no 1.º nem no 2.º prémios do Totoloto, o sorteio deste sábado apontava para um prémio principal de 1,2 milhões de euros.

Assim, o sorteio n.º 038/2025 de 10 de Maio resultou nesta chave que, muito provavelmente, irá resultar em novo jackpot.

Assim, foram extraídos os números 1, 31, 35, 37 e 48 e o 'número da sorte' é o 3.

Boa sorte.