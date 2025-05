"Estou contente" com os resultados, diz Paulo Azevedo

O partido Nova Direita (ND) não elegeu nenhum deputado à Assembleia da República pelo círculo da Madeira, mas diz estar satisfeito com os 432 votos conquistados. “É muito bom para nós. Somos um partido iniciante, que está a crescer e para nós é bastante positivo. Até fico contente e é sinal que a nossa mensagem está a passar”, analisou Paulo Azevedo, líder partidário e também candidato nestas eleições.

O partido já está focado nas eleições autárquicas e garante que irá melhorar. “Já tenho reuniões marcadas para está semana e vamos já começar a trabalhar para ter uma equipa mais forte e coesa para as autárquicas.”

O líder da Nova Direita na Madeira disse, ao DIÁRIO, que a eleição do deputado Francisco Gomes, pelo Chega, deve-se a André Ventura. “Todo o crescimento que o Chega tem tido na Madeira é derivado ao André Ventura porque mais ninguém conhece os deputados da Região".

"O populismo à volta do André Ventura foi o que deu graças a este resultado", entende.

Quanto a eleição de Filipe Sousa, do JPP, e a descida do Partido Socialista, observa que eram resultados esperados. "O JPP está a ficar com o eleitorado do PS porque o PS enquanto tiver o Paulo Cafôfo, Vitor Sousa à frente, uma equipa já gasta, o PS vai morrer."