PAN confiante de que terá bons resultados e "boa representatividade" no parlamento

O número dois da lista do PAN por Lisboa, António Morgado Valente, disse hoje que o partido está confiante de que terá uma "boa representatividade" no parlamento, e salientou que as primeiras projeções das televisões já falharam no passado.

Numa reação, no quartel-general do partido para a noite eleitoral, num hotel em Lisboa, às primeiras projeções dos resultados eleitorais divulgadas pelas televisões, o candidato do PAN disse não querer "falar antes do tempo mas que garantiu que o partido aguarda "sereno, tranquilo e confiante" o fim da contagem dos votos.

"Já o ano passado as sondagens não se refletiram naquilo que foi o final dos resultados e portanto vamos aguardar, serenos, com tranquilidade, ver quais são os resultados que no final vão ser efetivos e qual será o resultado do PAN. Relativamente a outros resultados, vamos ver também o que é que nos reserva esta noite", acrescentou o membro do PAN.

António Morgado Valente disse que o partido está confiante de terá "bons resultados" e "uma boa representatividade na Assembleia da República".

Questionado sobre a vitória projetada da AD, Morgado Valente disse que "os portugueses não queriam eleições neste momento" e que seria bom que houvesse "alguma estabilidade" neste momento.

"Seria importante que se tivesse evitado eleições neste momento, porque nenhum português queria eleições neste momento", acrescentou.

As projeções dos resultados eleitorais divulgadas pelas televisões dão vitória à AD nas eleições legislativas entre 29% e 36,9%, seguindo-se o PS e o Chega muito próximos.

Nas projeções da TVI e da SIC, o PAN consegue entre 0,5% e 2,5%, na RTP fica entre os 1% e 2% e no NOW regista valores entre os 0,3% e os 2,3%.