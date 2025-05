PAN aguarda resultados na sede com serenidade

A sede oficial do PAN na Madeira, localizada na Rua Nova da Quinta Deão, n.º 2 (logo acima do Jardim de Santa Luzia), está de portas abertas.

No local, desde as 18 horas, encontram-se Válter Ramos, cabeça-de-lista do partido pelo círculo da Madeira e Vítor Gomes (número 4), que apanham as projecções da abstenção através de um televisor instalado no centro da sala.

Mónica Freitas, porta-voz regional do PAN, permaneceu em Lisboa, onde o partido esteve em campanha, na última semana, para apoiar Inês Sousa Real. A mandatária da candidatura acompanha a noite eleitoral na qualidade de comentadora na RTP 1, a par de João Cotrim Figueiredo (IL), Paulo Frazão (CH), Paulo Rangel (PSD), João Torres (PS), José Manuel Pureza (BE), António Filipe (CDU) e Ricardo Sá Fernandes (Livre).

Entretanto, após o fecho das urnas mais alguns militantes foram chegando à sede do partido, incluindo o pequeno Francisco (sobrinho de Válter Ramos), que veio animar o ambiente, de outro modo tranquilo.

O PAN apresenta a estas eleições Válter Ramos, Mário Nogueira, Diana Castanha, Vitor Gomes, Ricardo Gomes e Belina Sousa, membros activos do partido e que estiveram em campanha pela Madeira, mantendo o contacto de proximidade com a população.

Nas últimas Eleições Regionais, o partido perdeu a representação parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira. Já nas últimas Legislativas nacionais, a Madeira não elegeu nenhum deputado pelo PAN, que é representado na Assembleia da República por Inês Sousa Real.