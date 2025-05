Rui Rocha quer que IL tenha "melhor resultado de sempre"

O líder da IL estabeleceu hoje o objetivo de ter "o melhor resultado de sempre em legislativas", depois de, em 2024, ter conseguido oito deputados, e caracterizou o seu partido como uma "bússola de referência num momento conturbado".

"Nós estamos a caminho, tudo indica, do melhor resultado da IL de sempre em legislativas. É isso que estamos agora a confirmar nos últimos momentos da campanha. É um resultado que esperamos, que estamos convictos que vai acontecer", afirmou Rui Rocha em declarações aos jornalistas durante uma visita ao mercado de Guimarães, no distrito de Braga.

Nas últimas legislativas, em 2024, a IL já tinha obtido o seu melhor resultado de sempre em eleições para a Assembleia da República, apesar de manter os oito deputados que tinha conquistado em 2022: teve 4,94% dos votos.

Apesar de, nesta campanha, já ter dito que tinha o objetivo de crescer nestas eleições, Rui Rocha explicitou hoje claramente aos jornalistas que a IL pretende ter "o melhor resultado de sempre".

"Estamos confiantes. Todas as indicações que temos, os estudos de opinião, o contacto com as pessoas na rua, nos dizem que vai acontecer. Agora é decisão dos portugueses, são eles que vão decidir se querem as tais soluções frescas e boas que a IL oferece aos portugueses", disse.

Pedindo que "ninguém fique em casa e todos votem na mudança que a IL propõe" este domingo, Rui Rocha afirmou que o seu partido é "uma bússola de referência num momento conturbado em todo o mundo".

"É urgente tomarmos as decisões certas, corajosas e, portanto, neste momento, nesta eleição, o meu desafio aos portugueses é que votem na mudança, votem na energia da IL, votem na capacidade de trazermos soluções novas para o país", referiu.

O líder da IL garantiu que, "depois dos resultados apurados", o seu partido irá estar, "como sempre, ao lado dos portugueses, com responsabilidade, focados na estabilidade e na governabilidade do país".

"Mas governabilidade, insisto, para a mudança", vincou.

Questionado se, após os resultados serem apurados, vai estar à espera de uma chamada do presidente do PSD, Luís Montenegro, Rui Rocha respondeu: "Não vou estar à espera de nada".

"Estou à espera que os portugueses reforcem a sua confiança. São os portugueses que decidem, não é mais ninguém", afirmou.

Rui Rocha vai terminar a campanha para as legislativas em Braga, distrito onde é natural e concorre como cabeça de lista, depois de já ter sido eleito neste círculo eleitoral em 2022 e 2024.

Interrogado se, desta vez, tenciona levar companhia para a Assembleia da República -- ou seja, eleger a "número dois" da IL neste círculo --, Rui Rocha reiterou que o seu objetivo é "crescer e ter o melhor resultado de sempre, em Braga e no país".

Depois de, na visita ao mercado, ter triturado uma couve para o caldo verde e, nesse processo, considerando que a esquerda se "triturou a si própria" na campanha, Rui Rocha disse aos jornalistas que a esquerda "abdicou de trazer propostas para o país, de trazer soluções".

"Fez uma campanha de ataques, de medo. E quem recorre ao medo e aos ataques para falar aos portugueses, reconhece a sua derrota", criticou.