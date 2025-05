Autarca do Paul do Mar apresentou carta de desfiliação do CDS

Paulo Sérgio Rodrigues, presidente de Junta de Freguesia no Paul do Mar, comunicou formalmente a sua desfiliação do CDS-PP Madeira, partido ao qual esteve filiado desde 2018. A decisão foi remetida por carta ao presidente da estrutura regional centrista esta tarde apanhando de surpresa a estrutura do partido.

Sem justificar publicamente os motivos da saída, o ex-militante solicitou a exclusão do seu nome da lista de filiados e da base de dados do partido, referindo estar a agir em conformidade com a legislação em vigor.

O acto marca mais uma saída entre os quadros locais do CDS-PP, num contexto político regional ainda marcado por recentes transformações e reposicionamentos partidários. Paulo Sérgio Rodrigues integrava os registos da estrutura centrista tendo aderido ao partido a 7 de Fevereiro de 2018.

Até ao momento, não foi conhecida qualquer reação oficial por parte da direcção regional do partido, embora o DIÁRIO tenha solicitado uma reacção quer a José Manuel Rodrigues quer a Amílcar Figueira, presidente e secretário geral do CDS