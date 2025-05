Os Napa mostram um momento de grande animação nos bastidores da Eurovisão

Os Napa, o grupo madeirense que representa Portugal na grande final do 69.º Festival Eurovisão da Canção este sábado, 17 de Maio, com o tema 'Deslocados', partilharam hoje um momento de grande animação nos bastidores do concurso de talentos.

O grupo partilhou um vídeo nas redes sociais onde surge a cartar com grande orgulho o dialecto madeirense.

A final do 69.º Festival Eurovisão da Canção é disputada hoje em Basileia, na Suíça, por 26 países, incluindo Portugal, com Suécia, Áustria e França como favoritos à vitória.

Os 26 países em competição na final de hoje são, por ordem de actuação: Noruega, Luxemburgo, Estónia, Israel, Lituânia, Espanha, Ucrânia, Reino Unido, Áustria, Islândia, Letónia, Países Baixos, Finlândia, Itália, Polónia, Alemanha, Grécia, Arménia, Suíça, Malta, Portugal, Dinamarca, Suécia, França, São Marino e Albânia.

A 69.ª edição do Festival Eurovisão da Canção começou com 37 países concorrentes, mas só 26 estão hoje na final.

Dez foram escolhidos na primeira semifinal, na terça-feira, outros dez na segunda, na quinta-feira, e há seis com entrada direta na final: os chamados 'Big5' (Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido) e o país anfitrião, a Suíça, vencedor do concurso no ano passado.

A final de hoje pode ser acompanhada em Portugal em directo, a partir das 20 horas, na RTP1, na RTP Internacional e na plataforma RTP Play.