Escaravelho afecta palmeiras do Porto Santo há mais de três anos?

Tem dado que falar o abate de largas dezenas de palmeiras na ilha do Porto Santo, tudo por causa de uma praga de escaravelho, denominado Rhynchophorus ferrugineus. As críticas multiplicam-se nas redes sociais, com muitos cidadãos a questionarem o impacto visual que tal corte vai significar.

Mas se para muitos esta praga pode ser olhada como uma realidade do presente, nas redes sociais há quem reitere que esta não é uma situação nova e que, aliás, já dura há alguns anos. Fomos perceber o histórico de notícias sobre o escaravelho-das-palmeiras no Porto Santo e perceber se, tal como afirmou o leitor Miguel Borges num comentário numa publicação do Facebook do DIÁRIO, o escaravelho está instalado no Porto Santo há mais de três anos.

A primeira vez que este gorgulho surgiu no arquipélago da Madeira foi em 2008, mas na ilha do Porto Santo foi detectado, oficialmente, pela primeira vez apenas em Outubro de 2023. Foi nessa altura que começaram os primeiros trabalhos de monitorização do escaravelho e que foi feita uma primeira intervenção.

Nessa fase, foi comprado um insecticida, em Espanha, que seria aplicado nas árvores por forma a tentar salvar cerca de 1.000 exemplares espalhados pela ilha. Após a aplicação do insecticida, as copas das árvores foram podadas, retirando-se as folhas, que seriam queimadas no próprio local, por forma a evitar a contaminação de outras palmeiras.

Já no ano passado, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) reiterava o apelo para que não se cortassem as folhas verdes das palmeiras, uma vez que isso levava a que fosse libertado “um atractivo para o escaravelho das palmeiras e consequentemente para a postura dos seus ovos, que fará crescer a praga nesta ilha, sobretudo em épocas de calor".

A mesma nota realçava que, "desde a detecção desta praga, foram imediatamente encetadas medidas consideradas adequadas para a mitigação deste problema, tendo sido adotado a aplicação de um insecticida de elevada eficácia (tratamento efectuado por endoterapia)".

O IFCN assegurava um apertado trabalho de vigilância em relação a este assunto, mas a verdade é que os resultados não foram os esperados e, recentemente, deu-se início ao abate de cerca de 120 árvores, por apresentarem sinais de se encontrarem doentes.