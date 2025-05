“Apostar na qualidade de vida de quem mais necessita, é investir. Não é gastar dinheiro”, realça Cristina Pedra

O Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal recebeu esta sexta-feira, a cerimónia de entrega de apoios no âmbito do projeto +HABITAÇÃO.

Trata-se de um apoio monetário atribuído pelo executivo funchalense e gerido pela ASA. Este ano, a verba destinada a este projeto de cariz social é de 325 mil euros, tendo sido, já esta manhã, canalizados cerca de 80 mil euros que vão beneficiar mais de meia centena de beneficiários (53), num total de 27 famílias que veem assim as suas casas equipadas, através deste apoio.

Recorde-se que esta semana, a presidente da Câmara Municipal já havia anunciado o investimento a rondar os 900 mil euros, só neste projeto, desde o início do mandato.

“Ano após ano, aumentámos a verba inscrita em orçamento e, hoje, podemos referir que desde o primeiro ano de mandato, o +Habitação aumentou 44% face ao valor inicial. Um investimento que se traduz no melhoramento das condições de vida de 400 famílias, mais de 1 200 pessoas.

Cristina Pedra foi ainda mais além, destacando o investimento de 7 milhões de euros na requalificação dos complexos habitacionais, geridos pela CMF.

“Investimentos que refletem a aposta na qualidade vida de quem mais necessita. Não se trata de gastar dinheiro. É de investimento que se trata”, daí considerar a estratégia planeada, desde o início do mandato, como uma estratégia claramente vencedora.

A finalizar a sua intervenção, deixou ainda uma palavra de agradecimento à vereadora com o pelouro social, Helena Leal, a toda a equipa da ASA, liderada por Macelo Gouveia, e aos presidentes das 11 freguesias do concelho. “É neste profícuo trabalho em rede que conseguimos identificar rapidamente as pessoas que mais necessitam deste apoio e concretizar assim, o sonho de muitas famílias em ter uma habitação digna”.

“Sem este executivo, a ASA teria sido deixada ao abandono”, refere Marcelo Gouveia, presidente da ASA

Também presente na iniciativa, Marcelo Gouveia, presidente da ASA, não poupou nos elogios ao atual executivo camarário.

“Quero deixar claro que tanto estes apoios que hoje entregamos, bem como os apoios que chegaram a mais de 1 200 pessoas do concelho do Funchal, só existem porque esta equipa da Câmara reconhece o trabalho enorme que desenvolvemos junto de quem mais necessita e é graças a este executivo que conseguimos chegar até cada uma das famílias que sem este apoio não seria possível melhorarem as suas habitações”.